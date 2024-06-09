«Нет сил ходить»: стало известно о проблемах со здоровьем у Пугачевой Пугачева переезжает с Кипра в Юрмалу из-за жары

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева больше не может жить на Кипре из-за 43-градусной жары и перебирается в Юрмалу, где у нее есть собственная вилла, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». По данным источника, из-за погодных условий у 75-летней артистки опухают ноги и «нет сил ходить». Пугачева и раньше жаловалась на трудно переносимую жару на Кипре.

Как сообщает паблик, на этой неделе на Кипре была рекордно высокая температура для начала июня, затем жара спала до 32 градусов, но больной Алле Борисовне не стало легче. Из-за этого певица приняла решение переехать в страну с более прохладным климатом, говорится в сообщении.

Ранее гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что многие начинающие артисты получили популярность благодаря Примадонне, например поучаствовав в программе «Рождественские встречи». При этом он отметил, что звезда могла «легко и без жалости» избавляться от конкурентов, так как ее авторитет был непререкаем. По словам музыканта, Пугачева с легкостью вершила судьбы своих коллег по сцене. Однако вместо популярности они могли быть «задвинутыми» по ее воле.

До этого эксперт по репродуктологии заявил, что Алла Пугачева теоретически может быть биологической матерью для двойни Елизаветы и Гарри, которых та воспитывает в браке с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Однако, по его словам, с практической точки зрения такая ситуация вряд ли возможна.