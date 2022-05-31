«Не такая потеря»: Карен Шахназаров высказался об отъезде Пугачёвой Карен Шахназаров прокомментировал отъезд Пугачёвой и Хаматовой за границу

Карен Шахназаров / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Карен Шахназаров прокомментировал отъезд из России Аллы Пугачёвой и Чулпан Хаматовой. В YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» режиссёр дал понять, что его мало волнует решение звёзд.

Кинодеятель считает, что отъезд певицы и актрисы за границу — не такая уж большая потеря для страны в целом.

Это их решение. Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. Я не хочу их обидеть. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек, — сказал Шахназаров.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» уже говорил, что вернувшиеся в Россию и осудившие спецоперацию на Украине артисты, которых часто называют звёздами, жителям страны «особо не нужны». Он добавил, что не видит в современной России деятелей культуры, сравнимых по творческому вкладу с писателем Иваном Буниным и философом Николаем Бердяевым.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва и Максим Галкин живут в Израиле на роскошной вилле стоимостью $6 млн. Особняк брату Максима Галкина Дмитрию. Бизнесмен сотрудничает с российскими силовыми структурами.