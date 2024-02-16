«Не SHAMAN»: назван российский певец, чьи дуэты обречены на успех Музыкальный критик Бабичев: лучшим дуэтным певцом России является Григорий Лепс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорий Лепс

Идеальным певцом для дуэтов является Григорий Лепс, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он отметил, что любой совместный проект исполнителя обречен на успех. В качестве примеров он привел сотрудничество звезды с Максимом Фадеевым, Ириной Аллегровой, Тимуром Юнусовым (Тимати) и Александром Розенбаумом.

Лепс — идеальный дуэтный артист. Сотрудничество с ним обречено на успех. И с Тимати, и с Аллегровой, и с Фадеевым, и со Стасом Пьехой — все получалось очень органично. С Розенбаумом они вообще записали альбом на двоих. Казалось бы, где Розенбаум, а где Лепс. Вроде назовешь одного артиста, второго, третьего, у каждого узкая специализация, — отметил Бабичев.

Ранее продюсер Владимир Киселев заявил, что некоторые российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN, потому что не хотят стать его «свитой». По его мнению, другие певцы и музыканты на самом деле не завидуют Ярославу Дронову. Сейчас SHAMAN ведет себя слишком амбициозно и зря так активно противопоставляет себя другим артистам, считает Киселев. Многие звезды трудились не меньше певца, а некоторые и гораздо больше, отметил он.

До этого Киселев отмечал, что SHAMAN слишком активно противопоставляет себя коллегам и превратил понятие «патриот» в ругательство, а сам «становится маргинальным». Киселев отметил, что вина за это лежит на «кураторах» певца, которые дискредитируют его в обществе, и посоветовал SHAMAN «крепко прижать свое окружение».