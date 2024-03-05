«Не поднимается бровь»: Стас Михайлов о последствиях омоложения Стас Михайлов рассказал, что пересадил себе волосы и вколол ботокс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

54-летний певец Стас Михайлов в YouTube-шоу «Вопрос Ребром» признался, что после инъекции ботоксом в лоб у него перестала подниматься одна бровь. Исполнитель рассказал, что также делал себе пересадку волос и похудел, чтобы ощущать себя лучше.

Быть стройным лучше, чем быть толстым и жирным. Операции у меня были связаны с волосами, я себе сделал, и пробная ботокс. Но после ботокса у меня до сих пор не поднимается вот эта бровь. После этого закончил. Ну и зубы — какие-то коронки, — рассказал Михайлов.

Ранее актер Алексей Огурцов заявил, что многие российские артисты предпочитают играть роль «ждунов», вместо того чтобы посещать зону СВО. По его словам, одним из таких артистов стал певец Стас Михайлов, которого не видели в Донбассе с 2014 года.

Он также предположил, что сейчас ситуация меняется и в течение двух-трех недель артисты начнут ездить в Донбасс хотя бы для того, чтобы доказать свою лояльность. Также поездки в зону СВО для певцов и актеров могут быть условием того, чтобы им давали хорошие роли и площадки для спектаклей.

В феврале Федеральная налоговая служба закрыла продюсерский центр певца Стаса Михайлова «Творческая мастерская». Музыкант сам подал заявление о ликвидации юрлица.

Причиной ликвидации продюсерского центра стала низкая прибыль, в 2021 году «Творческой мастерской» удалось выручить 5,9 млн рублей, при этом прибыль составила около 685 тысяч. В общей сложности центр просуществовал 12 лет, концентрируясь в основном на сферах исполнительского мастерства и телевизионном контенте, а также на вещании.