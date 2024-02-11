Mash: ФНС закрыла продюсерский центр Стаса Михайлова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Telegram-канал Mash сообщил, что Федеральная налоговая служба закрыла продюсерский центр певца Стаса Михайлова «Творческая мастерская». По данным канала, музыкант сам подал заявление о ликвидации юрлица.

Mash сообщает, что документы в налоговую поступили в конце 2022 года, на их рассмотрение и обработку ФНС потратила больше года.

По информации канала, причиной ликвидации продюсерского центра стала низкая прибыль, в 2021 году «Творческой мастерской» удалось выручить 5,9 млн рублей, при этом прибыль составила около 685 тысяч. В общей сложности центр просуществовал 12 лет, концентрируясь в основном на сферах исполнительского мастерства и телевизионном контенте, а также на вещании.

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