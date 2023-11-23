Музыкальный эксперт назвал самых дорогих российских композиторов Промоутер Лавров: Дима Лорен стал самым дорогим автором российской поп-сцены

Фото: vk.com/loren

Дима Лорен и Анна Асти

Композитор Дима Лорен, сочиняющий хиты для певицы Анны Асти, является на сегодняшний день самым дорогостоящим автором в российском шоу-бизнесе, сообщает KP.RU. По данным издания, стоимость его трека начинается от 3 млн рублей. При этом, по мнению промоутера Сергея Лаврова, звезды готовы выкладывать миллионы за новые песни модного автора, но окупятся ли эти вложения — большой вопрос.

Кроме Лорена, сейчас нет явных хитмейкеров. Очень быстро меняются запросы слушателей, сложно угадать с трендами. <...> Не факт, что песня, которую напишет Дима Лорен для начинающего певца, гарантированно попадет в чарты. Одно дело, когда ее поет Асти в своей манере. От Ани ждут таких песен. Другому артисту могут не подойти такие слезные баллады, — пояснил эксперт.

Издание отмечает, что три года назад весьма популярными были композиции Антона Пустового. Стоимость треков хитмейкера доходила порой до 2 млн рублей. По словам Сергея Лаврова, дорого оценивают свое творчество и маститые композиторы, которые, однако, в основном сочиняют мелодии для тех, с кем давно сотрудничают.

У Ильи Резника и Игоря Николаева хит может стоить и 2 млн рублей. Но они не с каждым согласятся работать, для них важен талант музыканта, — отметил промоутер.

Как рассказал изданию музыкальный критик Денис Сорокин, ценники в миллионы рублей также выставляют Максим Фадеев и Виктор Дробыш. А Игорь Крутой иногда пишет песни просто по дружбе, но только для Ирины Аллегровой.

Самым бюджетным автором для звезд российской эстрады звукорежиссер Владимир Пагов назвал в беседе с изданием композитора Владимира Ильичева, который активно сотрудничает с Юрием Антоновым, Ириной Аллегровой, Григорием Лепсом, Стасом Михайловым и другими.

У него можно купить песню и за 100–150 тысяч рублей. Хотя музыканту все равно потом придется потратить почти столько же на запись песни в студии, — рассказал звукорежиссер.

Ранее стало известно, что сын Михаила Круга Александр готов выступить на новогоднем корпоративе за 400 тысяч рублей. В репертуар артиста входят пять хитов его легендарного отца и одна авторская песня.