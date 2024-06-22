Сестра Фриске раскрыла, какой важный поступок совершила семья Заворотнюк Сестра Жанны Фриске назвала молодцами родных Анастасии Заворотнюк

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Наталья Фриске

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья заявила, что восхищается семьей актрисы Анастасии Заворотнюк. В беседе с The Voice она объяснила, что считает близких артистки молодцами, которые окружили кинозвезду заботой и не дали ни одной фотографии больной Заворотнюк просочиться в прессу.

Они огромные молодцы. Я восхищаюсь ими! Я восхищаюсь мужем Настеньки, я восхищаюсь дочкой. Я всеми восхищаюсь, что они ее не показали. То есть они ее настолько укутали своей заботой, что не дали просочиться фотографиям, как в нашем случае, к сожалению. Жанна этого не заслуживала, но, к сожалению, как случилось, так и случилось, — отметила Наталья.

Близкие Заворотнюк тщательно скрывали актрису от папарацци и любопытной публики все годы ее тяжелой болезни. А фотографии Фриске, страдающей от онкологии, уходили в Сеть при ее жизни. Семья певицы обвиняла в этом ее на тот момент мужа ведущего Дмитрия Шепелева.

Ранее члены семьи покойной актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из московских клиник, где лечилась артистка. По словам близких, за время болезни актрисы гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей». Родственники Заворотнюк также поблагодарили всех медиков клиники и особенно нейрохирурга, который прооперировал актрису.

Актриса Елена Старостина рассказала, что Заворотнюк и ее семья скрывали информацию о ее состоянии, поскольку артистка не хотела жалости к себе. Актер и бывший однокурсник Заворотнюк Денис Матросов заявил, что серьезные болезни меняют человека, поэтому артистка и ее семья решили закрыться от публики. Он также отметил, что муж звезды Петр Чернышев ухаживал за супругой и она продолжала оставаться для него королевой.