Семья Заворотнюк ответила на слухи о том, что актриса была в хосписе Родные Заворотнюк опровергли слухи о том, что актриса находилась в хосписе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Могила актрисы Анастасии Заворотнюк

Члены семьи покойной актрисы Анастасии Заворотнюк на ее странице в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из московских клиник, где лечилась артистка. По словам близких, за время болезни актрисы гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей». Родственники Заворотнюк также поблагодарили всех медиков клиники и особенно нейрохирурга, который прооперировал актрису.

Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил! — написали близкие покойной актрисы в ее блоге.

Ранее сообщалось, что Фигурист Петр Чернышев бросил свою девушку, проживавшую в США, ради отношений с актрисой Анастасией Заворотнюк, о чем рассказали в документальном фильме на Первом канале. Роман между спортсменом и звездой телесериала «Моя прекрасная няня» вспыхнул в 2007 году на съемках «Ледникового периода».



При этом возлюбленная Чернышева ждала его за границей, однако отношения с Заворотнюк развивались слишком стремительно. Дружба переросла в любовь и пара в итоге сыграла свадьбу, следует из документального фильма.



Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Артистка упокоилась рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru