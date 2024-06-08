Стало известно, какая часть наследства Заворотнюк может рассорить ее семью Юрист Хаминский: семья Заворотнюк рассорится из-за отданного детям наследства

Фото: АГН «Москва»

Анастасия Заворотнюк

Юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с NEWS.ru, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк могут «рассориться» из-за части наследства ушедшей из жизни артистки. По его словам, предметом конфликта станет собственность, предположительно переоформленная знаменитостью на детей и мать.

Эксперт напомнил, что при отсутствии завещания наследование происходит по закону, первыми в очереди станут супруг, дети и мать. Хаминский подчеркнул, что из имущества, нажитого в браке с фигуристом Петром Чернышевым, сначала будет выделена половина, которая является совестно нажитым супругами имуществом.

Оставшаяся половина будет распределена между наследниками, в круг которых, соответственно, тоже войдет Чернышев. Известно, что часть имущества Анастасия, вероятно, в 2021 году переоформила на детей и мать, соответственно указанное имущество не войдет в наследственную массу. Однако как раз это имущество может стать предметом конфликта между родственниками, — считает Хаминский.

Ранее члены семьи покойной актрисы Анастасии Заворотнюк на ее странице в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из московских клиник, где лечилась артистка. По словам близких, за время болезни актрисы гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей». Родственники Заворотнюк также поблагодарили всех медиков клиники и особенно нейрохирурга, который прооперировал актрису.