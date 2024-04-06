Назван «безголосый» музыкант, чей тембр можно узнать с закрытыми глазами Музкритик Бабичев: визитной карточкой Rammstein стал голос Тилля Линдеманна

Фото: Christian Thiel/Global Look Press

Тилль Линдеманн

Главной особенностью группы Rammstein, основанной 30 лет назад, стал не выдающийся вокал вокалиста Тилля Линдеманна и даже не огромное количество хитов за десятки лет на сцене, а перформанс на концертах, заявил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По словам специалиста, солист коллектива имеет тембр голоса, который легко узнать, хотя вокальными способностями он и не блещет.

Вокала, может быть, нет с классической точки зрения. По крайней мере, тембр голоса Тилля мы узнаем однозначно. А для артиста, неважно, в каком жанре он работает, подача, тембр очень важны, — пояснил он.

По словам Бабичева, голос Линдеманна стал фирменной фишкой группы, понять, что это его голос, можно с закрытыми глазами. Кроме того, каждый номер на сцене, клип обладают яркой режиссурой. Комбинация с тяжелым звучанием и яркими выступлениями, например, когда из гитары валил огонь, приводят к такому эффекту.

Ранее Евгений Бабичев заявил, что лучшим концертом в истории немецкой группы стал «Rammstein: Париж» в 2012 году. Специалист посоветовал ознакомиться с этим фильмом, который был сделан специально для кинотеатров.