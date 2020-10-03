Навка пришла на «Ледниковый период» в «убийственном» наряде

https://static.news.ru/photo/658ae478-0642-11eb-9ca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fyodor Markushevich/wikipedia.org

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в новом сезоне телешоу «Ледниковый период» будет заседать в судейской коллегии. В первом же выпуске она предстала в очень ярком образе — в костюме с жакетом цвета фуксии.

Ранее этот оттенок, очень актуальный в осенне-зимнем сезоне, уже обсуждали в «Модном приговоре» на Первом канале. По мнению телеэксперта Эвелины Хромченко, он больше подходит брюнеткам, а блондинкам лучше держаться от него подальше, поскольку он может дискредитировать весь образ.

Убийственный цвет, который иногда помогает женщинам идти вперёд, напролом, оставляя всё позади, — цитирует Teleprogramma эксперта моды Александра Васильева, который тоже высказался о фуксии.

Причёска Навки, «розетка», с которой она появилась на «Ледниковом периоде», тоже популярна уже несколько сезонов подряд. Звёзды шоу-бизнеса часто делают не один, а два «калачика» из волос.

Как писал NEWS.ru, ранее Татьяна Навка поделилась в социальной сети Instagram фотографиями без макияжа и ретуши. Спортсменка опубликовала снимки, сделанные на озере Валаам. Поклонники признали, что 45-летняя фигуристка прекрасно выглядит и умудряется поддерживать фигуру и красоту.