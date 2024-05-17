Рудова пожаловалась на отсутствие любви Актриса Рудова призналась, что у нее нет любви уже 10 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Рудова

Актриса Наталья Рудова призналась, что последняя любовь была у нее 10 лет назад. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка поделилась, что уже очень давно ни в кого не влюблялась.

Известно, что Рудова предпочитает не афишировать личную жизнь. Она заявила, что сейчас в основном все «хайпуют» на отношениях, однако она не входит в это число. Артистка в личном блоге также жаловалась, что получает непристойные предложения от поклонников. По словам Рудовой, были случаи, когда мужчины спрашивали цену за ужин с ней. Также она рассказала, что ей пишут «известные холостяки и женатые знаменитости».

В январе актриса отметила, что любовь для нее — синоним счастья. Артистка подчеркнула, что это чувство можно испытать с первого взгляда. На вопрос, сколько живет любовь, актриса отметила, что все временно, как и сама жизнь. Рудова выразила мнение, что не нужно задумываться над вопросом, сколько продлится любовь, а стоит наслаждаться моментом.

Ранее Рудова призналась, что была бы не против сняться в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Она отметила, что сыграла бы в проекте «пацана». Артистке не нравится, что в российском кинематографе «основные ставки» идут на мужские роли.