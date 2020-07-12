Наталья Фриске выступает на закрытых мероприятиях с песнями умершей сестры

https://static.news.ru/photo/9fb77c8a-c464-11ea-9829-fa163e074e61_660.jpg Наталья Фриске Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья стала приглашённой звездой на одном закрытом мероприятии. Девушка исполнила несколько хитов из репертуара своей знаменитой родственницы.

Наталья и ещё несколько представителей российского шоу-бизнеса развлекали гостей на свадьбе. Торжество прошло в одном из московских ресторанов. Присутствующие танцевали под песню «Где-то летом», которая когда-то прославила Жанну Фриске в качестве сольного артиста.

Наталья Фриске не стала скрывать, что пользуется песнями своей сестры. Она в сториез Instagram выложила выступления своих коллег, а также сделала респост своего номера. Кроме того, певица через некоторое время презентовала трек под названием «Белая черёмуха», которую она исполняет вместе с Александром Поповым.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы.

Как ранее передавал NEWS.ru, сестра Жанны Фриске продемонстрировала в Instagram результаты очередной пластической операции. С каждым разом Наталья всё больше становится похожей на сестру-певицу.

Но в этот раз поклонники сравнили родственницу звезды с Ириной Шейк. На фото мастер макияжа позирует на своём рабочем месте в чёрном платье и с красной помадой на губах.