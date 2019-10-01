https://static.news.ru/photo/2c8ec98c-e3d4-11e9-8367-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием актрисы Натальи Бочкарёвой, у которой обнаружили кокаин. По словам специалиста, на записи видно, что она находится в состоянии опьянения.

Заметно, что актриса напугана, но при этом ведёт себя демонстративно — это характерно для артистов с истероидным типом личности, — цитирует его « КП ».

Казанцев отметил, что изъятой у Бочкарёвой дозы заядлым наркоманам не хватит даже на сутки. Врач также обратил внимание на связь между резким похудением актрисы после рождения второго ребёнка и употреблением наркотических средств.

Ранее актриса утверждала, что менее чем за год она похудела на 60 кг благодаря спорту и правильному питанию.

Как писал News.ru, певец Андрей Ковалёв, друг Бочкарёвой, рассказал, она сильно переживает из-за данной ситуации и ищет спасения в общении с детьми. Музыкант отметил, что инцидент не стоит «раздувать».

Автомобиль звезды телесериала «Счастливы вместе» 28 сентября остановили сотрудники ДПС. У актрисы изъяли 0,69 грамма кокаина. От прохождения медосвидетельствования она отказалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье, её отпустили под подписку о невыезде.