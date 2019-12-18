Узбекская и российская певица Наргиз Закирова не стала просить прощения у продюсера Максима Фадеева.
Певица
Я не говорила, что он плохой. Я просто сказала, что человек в какой-то момент потерял ко мне интерес как к артистке, — сказала певица.
Наргиз отметила, что собрала новую команду, участники которой ушли из лейбла MALFA, не выдержав отношений с руководителем.
Несмотря на конфликт, Наргиз поблагодарила продюсера за сотрудничество и пожелала ему удачи и здоровья.
В августе исполнительница сообщила, что Максим Фадеев разорвал с ней контракт. Позже она
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