https://static.news.ru/photo/7da87372-2182-11ea-b02d-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова Фото: nargizzakirova_official/instagram.com

Узбекская и российская певица Наргиз Закирова не стала просить прощения у продюсера Максима Фадеева.

Певица заявила в интервью журналистке Ксении Собчак, что её слова в адрес Фадеева не могли его задеть.

Я не говорила, что он плохой. Я просто сказала, что человек в какой-то момент потерял ко мне интерес как к артистке, — сказала певица.

Наргиз отметила, что собрала новую команду, участники которой ушли из лейбла MALFA, не выдержав отношений с руководителем.

Несмотря на конфликт, Наргиз поблагодарила продюсера за сотрудничество и пожелала ему удачи и здоровья.