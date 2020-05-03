Надежда Бабкина вынуждена принимать антидепрессанты после тяжёлой болезни

https://static.news.ru/photo/774a83c4-8d68-11ea-8ca0-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

Певице Надежде Бабкиной, 31 день находившейся между жизнью и смертью из-за коронавирусной инфекции, после выписки потребовалась дополнительная помощь.

Последний месяц оказался слишком эмоциональным для артистки. Она пережила серьёзную стрессовую ситуацию.

При выписке врач прописал Бабкиной целый коктейль из лекарств. Есть там в том числе и антидепрессанты, и успокоительное, — рассказал представитель поликлиники.

По его словам, Бабкина настаивала на том, чтобы уехать. Врачи не стали препятствовать, потому что анализы были хорошими, пишет Starhit.

Бабкина лечилась не по полису ОМС, а в частной клинике. На лекарства она потратила около 350 тысяч рублей. Одни сутки в реанимации на ИВЛ в клинике стоили 150 тысяч рублей, Бабкина находилась в реанимации больше недели — это чуть больше миллиона рублей. Сутки в обычной палате стоили 50 тысяч рублей. Общая сумма за всё время пребывания в больнице составила около 2 миллионов рублей, писал NEWS..ru.