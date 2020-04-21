Надежда Бабкина резко похудела перед заражением коронавирусом

Надежда Бабкина сбросила 23 кг перед тем, как попасть в клинику. Певица усиленно худела, чтобы отметить 70-летний юбилей 19 марта в хорошей форме.
Организм певицы сейчас сильно ослаблен, она даже не способна разговаривать. Об этом
Васильев предполагает, что Бабкину могут выписать через две-три недели. Ведущий «Модного приговора» уже переболел коронавирусом. Он считает, что заразить его могла именно певица, но зла на нё Васильев не держит.
Она в том виновата? Нет, конечно. Она сама тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме, — аргументировал ведущий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коллега Надежды Бабкиной по Мосгордуме Евгений Герасимов с опасением высказался о возможной выписке певицы из больницы в Коммунарке. Депутат считает, что пока рано об этом говорить.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен