Надежда Бабкина резко похудела перед заражением коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3b8fa158-8380-11ea-9833-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Надежда Бабкина сбросила 23 кг перед тем, как попасть в клинику. Певица усиленно худела, чтобы отметить 70-летний юбилей 19 марта в хорошей форме.

Организм певицы сейчас сильно ослаблен, она даже не способна разговаривать. Об этом рассказал историк моды Александр Васильев в интервью KP.RU.

Васильев предполагает, что Бабкину могут выписать через две-три недели. Ведущий «Модного приговора» уже переболел коронавирусом. Он считает, что заразить его могла именно певица, но зла на нё Васильев не держит.

Она в том виновата? Нет, конечно. Она сама тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме, — аргументировал ведущий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коллега Надежды Бабкиной по Мосгордуме Евгений Герасимов с опасением высказался о возможной выписке певицы из больницы в Коммунарке. Депутат считает, что пока рано об этом говорить.