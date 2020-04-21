Коллега Бабкиной с опасением отозвался о выписке артистки

https://static.news.ru/photo/1b6d1f1c-8372-11ea-9417-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Коллега Надежды Бабкиной по Мосгордуме Евгений Герасимов с опасением высказался о возможной выписке певицы из Коммунарки. Депутат считает, что пока рано об этом говорить.

Герасимов добавил, что проблемы со здоровьем — вещь серьёзная и пока в отношении артистки лучше обойтись без прогнозов.

Вот когда Надежда сама сможет говорить и общаться, тогда это уже точно будет победа, — цитирует депутата KP.RU.

До этого о Бабкиной рассказал историк моды Александр Васильев, сам побывавший в Коммунарке. Ведущий «Модного приговора» дал понять, что состояние артистки намного хуже его.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина по-прежнему находится под наблюдением врачей. В её состоянии нет каких-либо существенных перемен, сообщил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.