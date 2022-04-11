«Над нами смеётся весь мир»: Макс Фадеев раскритиковал Rutube

Музыкальный продюсер Максим Фадеев начал осваивать российскую платформу Rutube и остался недоволен сервисом. Он высмеял отечественный аналог YouTube, назвав его «кошмаром», «адским монстром, с которым нельзя договориться». Фадеев обратился к руководству и разработчикам Rutube с призывом доработать платформу и сделать её более удобной и понятной для пользователей. Об этом продюсер заявил в своём Telegram-канале.

Я начал переходить в Rutube и понял, что столкнулся с каким-то адским, непонятным мне монстром, с которым нельзя договориться. Куда ни ткни — везде беда. Бег с препятствиями — вот моё знакомство с Rutube, — рассказал Фадеев.

Он удивился, что «везде, куда ни плюнь, в Америке, по всему миру сидят наши ребята», в то время как оставшиеся в России программисты создают, по его словам, «всё непонятно через что». Фадеев задался вопросом, остались ли в стране талантливые программисты, способные сделать достойный продукт.

Если кто-то слышит меня из Rutube, ну ребята, ну реально, над нами смеётся весь мир. Неужели не сделать [Rutube более удобным]? Это просто какой-то кошмар, этот Rutube, — заключил музыкальный продюсер.

Ранее сообщалось, что предупреждения о возможности скорого отключения YouTube в России звучат на всё более высоком уровне. Роскомнадзор уже много раз высказывал претензии к работе популярного сервиса, а по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заблокировав канал «Дума ТВ», «YouTube, судя по всему, подписал себе приговор».

На этом фоне отечественный видеохостинг Rutube провёл масштабный ребрендинг. Эксперты рассказали NEWS.ru, что изменилось, стал ли Rutube лучше и удобнее для российских пользователей и блогеров и чего не хватает российскому сервису для того, чтобы обрести популярность.