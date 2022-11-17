«На хрен никому не нужны»: Соседов об отмене концертов Little Big в Польше Соседов об отмене концертов Little Big в Польше: «На хрен никому не нужны»

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отмена концертов группы Little Big в Польше послужит хорошим уроком для участников коллектива, потому что «надо думать и понимать, что нужно говорить», заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, если музыканты захотят приехать в Россию и выступить на новогодних корпоративах у богатых людей, то никто не будет препятствовать этому. Соседов считает, что артисты должны заниматься своим делом, а не комментировать то, в чем не разбираются. При этом он отметил, что музыканты на чужбине «на хрен никому не нужны».

Люди, которые ничего не понимают в политике, военном деле, стратегии, начинают давать оценки политической ситуации. Если ты прыгаешь где-то и получаешь миллионы, ну так прыгай. Куда ты лезешь не в свое дело? Надо дать по мозгам, у нас еще мало по этим мозгам дают. В других странах дают сразу по мозгам. Этим глупым деятелям нужно иметь голову на плечах, но вот эти ситуации дают им уроки, — сказал Соседов.

Музыкальный критик отметил, что в Америке и Европе полно таких же групп. В этой связи Соседов считает, что Little Big не будет востребована на Западе и вернется на родину.

Они думают, что кому-то там нужны, в Америке, еще где-то. Они на хрен никому не нужны! Там таких, как они, полно. Естественно, они будут возвращаться. Я бы им все прикрывал, была бы моя воля. Я был бы очень жестким, я бы был диктатор, все бы по струнке ходили! — добавил Соседов.

Несмотря на «яркое и прикольное» шоу Little Big, критик подчеркнул, что после всех высказываний участников коллектива не пошел бы на их концерт даже бесплатно, тем более за деньги.

Ранее музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров посчитал, сколько теряют Little Big на отмене тура в России. По приблизительным оценкам, это 75 млн рублей. Летом коллективу еще и отменили концерты в США.