На горизонте комика Гудкова замаячил статус иноагента Mash: комика Гудкова могут признать иноагентом за высказывания о ВС РФ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Telegram-канал Mash сообщает, что комика и шоумена Александра Гудкова могут внести в реестр иностранных агентов. По данным канала, общественники «Молодого десанта» подозревают артиста в финансировании ВСУ и дискредитации ВС России.

Как пишет Mash, активисты пересмотрели все выступления Гудкова и нашли в них негативные высказывания о спецоперации и призывы к помощи украинцам. В связи с этим, уточнил канал, общественники обратились в Следственный комитет и Минюст с просьбой проверить шоумена на деятельность иноагента. По сведениям Mash, ведомства приняли заявление к рассмотрению.

Ранее в Сети опубликовали видео с 40-летним Гудковым, которого заметили в столичном аэропорту Шереметьево. Шоумен прилетел из Армении. По данным aif.ru, комик отказался пояснить цель прибытия в Россию. Газета отмечает, что Гудков через друзей пытается вернуться к активным выступлениям в стране.

По информации aif.ru, Гудков продолжает давать концерты в тандеме с актрисой Екатериной Варнавой. Гудков также активно гастролирует за рубежом с музыкальным спектаклем-сказкой «Потерянное зеркальце», в котором исполняет роль Антракта. Ранее он работал сценаристом и соведущим программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.