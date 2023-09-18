«Мы вместе очень давно»: Волочкова впервые рассказала о новом возлюбленном Волочкова рассказала о своем новом возлюбленном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова заявила в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что у нее появился любимый человек. Она призналась, что очень дорожит этими отношениями и не может жить без любви и романтики. Имя своего кавалера она не раскрыла.

Причем мы вместе очень давно, у нас так все переросло очень интересно. Я очень дорожу этими отношениями, — поделилась Волочкова.

Балерина также добавила, что рядом с ней может быть только мужчина, в котором по силе духа, по умению противостоять всем препятствиям, по чести, смелости, влиянию и достатку будет «не две, а три Волочковой». Она подчеркнула, что считает возможность любить большим счастьем.

Когда ты любишь человека, когда тебе всегда есть с кем поделиться любой деталью своей жизни, любой мыслью, эмоцией… Когда ты понимаешь человека без слов, когда это полная гармония… Я только такие отношения приемлю в своей жизни, — рассказала танцовщица.

Смотрите полное интервью с Анастасией Волочковой во вторник, 19 сентября, на YouTube-канале NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный Волочковой Дмитрий Дюран занял 1,5 млн рублей у предпринимательницы из Екатеринбурга, но не вернул долг. Женщина обратилась в полицию, в отношении Дюрана проведут проверку.

До этого другой экс-бойфренд Волочковой Сергей Кузнецов был арестован на два месяца по обвинению в избиении жены. В зале суда бывший бойфренд балерины раскаялся и попросил дать ему и его супруге Анастасии еще один шанс. Он утверждал, что сам отвез жену в медпункт и все время был рядом.