Избивший жену до полусмерти экс-ухажер Волочковой помещен в СИЗО Экс-возлюбленного Волочковой Кузнецова арестовали на два месяца за избиение жены

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Сергей Кузнецов

Экс-возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов арестован на два месяца по обвинению в избиении жены, сообщает РЕН ТВ. В зале суда бывший бойфренд балерины раскаялся и попросил дать ему и его супруге Анастасии еще один шанс. Он утверждал, что сам отвез побитую любимую в медпункт и все время был рядом.

Она не хотела ехать, но я вызвал скорую, и мы поехали вместе. Я двое суток провел с ней. Через двое суток я выпил успокоительное, меня вырубило, а когда вышел на улицу, меня задержали, — заявил обвиняемый в суде.

Супруга экс-ухажера балерины до сих пор находится в больнице, куда была доставлена без сознания и в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у 28-летней Анастасии множественные ушибы лица и тела.

После избиения Волочкова заявила, что Кузнецов никогда не вел себя агрессивно и вряд ли мог поднять руку на женщину. По словам балерины, в их отношениях все было позитивно и она не знает, как подобное могло произойти.

Волочкова и Кузнецов познакомились на съемках программы «Давай поженимся» и вскоре отправились в романтическое путешествие на Мальдивы. Балерина признавалась, что они отлично провели время, но сразу договорились, что их роман будет только на время отдыха. После этого они продолжили общаться, и так однажды Кузнецов рассказал Волочковой, что женился, но недавно мужчина сообщил ей, что собирается развестись.