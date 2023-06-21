На бывшего жениха Волочковой написали заявление в полицию На бывшего жениха Волочковой Дмитрия Дюрана написали заявление в полицию

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран занял 1,5 млн рублей у предпринимательницы из Екатеринбурга, но не вернул долг. Женщина обратилась в полицию, и теперь в отношении Дюрана проведут проверку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В конце ноября 2022 года «король» захотел расширить свои владения — предпринимательница из Екатеринбурга узнала, что Дюран берёт займы под развитие бизнеса. Мол, дело расширяется, нужны средства. Женщина согласилась дать 1,5 млн рублей под процент, — уточнил канал.

По информации Baza, после нескольких платежей бывший жених Волочковой перестал выходить на связь. Дмитрий Дюран является основателем бренда Family Dessert, который занимается производством десертов.

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Это не первый случай, когда бизнесмен брал деньги в долг. Канал поясняет, что «в картотеках московских судов нашлось аж шесть разных исков к Дюрану. Все о взыскании сумм по договорам займа».

Анастасия Волочкова пока никак не прокомментировала случившееся.

Раннее другой экс-возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов был арестован на два месяца по обвинению в избиении жены. В зале суда бывший бойфренд балерины раскаялся и попросил дать ему и его супруге Анастасии еще один шанс. Он утверждал, что сам отвез жену в медпункт и все время был рядом.