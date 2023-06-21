Экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран занял 1,5 млн рублей у предпринимательницы из Екатеринбурга, но не вернул долг. Женщина обратилась в полицию, и теперь в отношении Дюрана проведут проверку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В конце ноября 2022 года «король» захотел расширить свои владения — предпринимательница из Екатеринбурга узнала, что Дюран берёт займы под развитие бизнеса. Мол, дело расширяется, нужны средства. Женщина согласилась дать 1,5 млн рублей под процент, — уточнил канал.
По информации Baza, после нескольких платежей бывший жених Волочковой перестал выходить на связь. Дмитрий Дюран является основателем бренда Family Dessert, который занимается производством десертов.
Это не первый случай, когда бизнесмен брал деньги в долг. Канал поясняет, что «в картотеках московских судов нашлось аж шесть разных исков к Дюрану. Все о взыскании сумм по договорам займа».
Анастасия Волочкова пока никак не прокомментировала случившееся.
Раннее другой экс-возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов был арестован на два месяца по обвинению в избиении жены. В зале суда бывший бойфренд балерины раскаялся и попросил дать ему и его супруге Анастасии еще один шанс. Он утверждал, что сам отвез жену в медпункт и все время был рядом.