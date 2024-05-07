Музыканта из «Короля и Шута» проверит прокуратура после постов в соцсетях Музыканта из «Короля и Шута» проверят на экстремизм из-за постов в соцсетях

Фото: t.me/balutelegram*

Александр Балунов

Генпрокуратура проверит одного из лидеров группы «Король и Шут» Александра Балунова на экстремизм, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, причиной проверки стали публикации в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), в которых музыкант называет россиян рабами.

Как выяснил Mash, на Балунова пожаловались екатеринбургские представители движения «Волонтерская Рота Боевого Братства». Как сообщает канал, общественники подчеркнули, что музыкант последние 18 лет живет в США, но зарабатывает на продаже книг в России. Прокуратура оценит риторику музыканта в соцсетях, а также изучит его книги, уточнили в Mash.

Ранее стало известно, что основателя и лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за произнесенную на концерте в Дубае речь о революции. Уточняется, что в перерыве между выступлениями музыкант со сцены выразил уверенность, что «лажа может заканчиваться какой-то революцией, чем-то хорошим». Теперь артисту грозит не только уголовная статья, но и запрет на въезд и концерты в ОАЭ.

Позже Шевчук рассказал, что не боится проверки на экстремизм, поскольку не является иноагентом и не брал никакие деньги. По его словам, председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников, который подал на него жалобу, бедный и несчастный двоечник.