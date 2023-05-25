Киркорова уличили в подражании Тине Тернер Музыкальный критик Рудченко уличил Филиппа Киркорова в подражании Тине Тернер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Тина Тернер была замечательной мировой звездой и прекрасной вокалисткой, ее яркая манера привлекала зрителей и выделяла среди всех остальных, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он считает, что от выступлений певицы многое взял Филипп Киркоров, особенно это было заметно по выступлениям артиста в 1990-е и начале нулевых. Музыкальный критик отметил, что Киркоров, как и Тернер, использует яркие костюмы со стразами и создает необычные образы.

Появление Тернер на сцене всегда было очень ярким: яркие стразы, костюмы, необычный образ, химическая завивка, кудрявые волосы, такая шевелюра. Плюс все это сопровождалось голосом необыкновенной силы. Это все смотрелось очень гармонично и создавалось впечатление феерии. Я считаю, что Филипп Киркоров очень много берет от выступлений Тины Тернер, особенно в 1990-х и 2000-х годах. Сейчас он тоже это использует, хотя говорит, что использует от Аллы Пугачевой, но по правде говоря, от Тины Тернер, — полагает Рудченко.

Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет в Швейцарии. Она была обладательницей восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone называл ее величайшей певицей современности. Свою карьеру она начала в 1957 году, выпустила девять альбомов. В 2019 году ее ввели в Зал славы музыки Мемфиса. Одна из ее самых известных песен — The Best, а также Proud Mary.

Ранее певица Анита Цой призналась, что Тернер была ее кумиром. По ее мнению, легендарной артистке удалось разрушить все стереотипы о том, что шоу-бизнес только для молодых. Цой отметила, что, несмотря на сложную судьбу, в 45 лет Тернер смогла выбраться на большую сцену.