Музыкальный критик рассказал, как едва не сорвался концерт Майданова Музыкальный критик Бабичев рассказал, как едва не сорвался концерт Майданова

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Денис Майданов

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru высказался о музыкантах, поющих под фонограмму. По его словам, это не всегда означает неуважение к публике, иногда артист по-другому не может спеть из-за технических возможностей или состояния здоровья. Эксперт рассказал, как однажды в Минске чуть не сорвался концерт Дениса Майданова, у которого были проблемы со связками.

Давайте быть честными: просто бывает человек не в голосе! Как-то организовывали концерт Дениса Майданова в Минске. Артист приехал в очень плохом состоянии именно в плане проблем со связками. Нам пришлось срочно вызывать фониатра, потому что концерт был на грани срыва. Поставили на ноги, но, конечно, он отработал настолько, насколько это было возможно на тот момент. Я просто знаю, о чем говорю. Я видел эти ситуации, когда артист просто еще полчаса назад лежал в горизонтальном положении, а через 40 минут уже радовал тысячную публику. Здесь не всегда вина артиста, бывают и обстоятельств, — отметил Бабичев.

Ранее Бабичев в беседе с NEWS.ru отреагировал на слова писателя и журналиста Михаила Шахназарова, который раскритиковал вокальные способности певицы Веры Брежневой и отметил, что она не умеет петь без фонограммы. По словам собеседника, у любого артиста бывают удачные и неудачные выступления и любого можно уличить в плохой работе вживую, ссылаясь лишь на одно выступление. Бабичев отметил, что видел номер Брежневой вживую и ничего «ахового и патового» про вокал певицы сказать нельзя.