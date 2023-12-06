Музыкальный критик объяснил, почему Тейлор Свифт стала человеком года Критик Бабичев: Тейлор Свифт считают на Западе воплощением американской мечты

Западные музыкальные критики считают певицу Тейлор Свифт воплощением американской мечты: простая девчонка с текстами про жизнь заработала миллионы долларов и вписала свое имя в индустрию. Так продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru прокомментировал признание артистки человеком года по версии журнала Time. По его словам, Свифт смогла обойти в рейтинге президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, потому что мир уже «перекормили политической повесткой».

Западные музыкальные критики считают Свифт воплощением американской мечты, простая девчонка с текстами про свою жизнь, только творчеством, никаким другим побочным бизнесом заработала миллионы долларов, вписала свое имя в индустрию. Вся такая американка, которая борется за права, вопросы неравенства, экологии, умница-разумница, — объяснил Бабичев.

Музыкальный критик подчеркнул, что хиты Свифт хороши с точки зрения мелодии и текста, их можно даже назвать идеальными, однако они популярные в статусе здесь и сейчас. По его словам, в редколлегии Time, которая определяет человека года, просто собрались одни поклонники американской певицы.

Когда я увидел шорт-лист, то понял, что в этом году не будет выбора в пользу политики, потому что перекормили политической повесткой. <...> Это напоминает кучку собравшихся людей и 30 человек решают, кто будет на обложке и 28-29 человек оказались поклонниками Тейлор Свифт. Естественно, они ее поставят. Не Си Цзиньпиня же ставить на обложку американскому изданию, — добавил продюсер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление Путина в шорт-листе Time на звание человека года не имеет значения. При этом, по его словам, роль российского лидера в мире является экстраординарной.