Он ненастоящий: Муцениеце рассказала о загадочном фото с незнакомцем

https://static.news.ru/photo/ae03a8c6-bec0-11ea-a6df-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце назвала шуткой появившуюся накануне в её Instagram фотографию, где она изображена в обнимку с загадочным незнакомцем. По её словам, в её жизни сейчас нет никаких романтических отношений.

Более того, и самого незнакомца тоже нет, заверила она. Его роль исполнил обычный манекен.

Я не ожидала, что это так разлетится, создаст такой резонанс в обществе. Я не из тех людей, которые могут так быстро войти в новые отношения, — заявила актриса изданию Peopletalk.

Сейчас, по её словам, она полностью посвятила время детям, здоровью и карьере.

Фотография с «обнимашками» появилась в Интернете днём ранее. Незнакомец был показан со спины, виднелась только часть его туловища. Добавляла загадочности следующая история, где Муцениеце вертела в руках ромашку и задавалась извечным вопросом: «Любит — не любит?».

Поклонники актрисы стали гадать, что же Муцениеце хотела сказать. То ли пыталась позлить экс-супруга актёра Павла Прилучного, которого не так давно заметили в компании звезды ситкома «Папины дочки» Мирославы Карпович, то ли разместила какой-то старый снимок с бывшим мужем, давая понять, что чувства не до конца остыли.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Впрочем, мирно решили все споры по поводу детей и имущества.

При этом, как писал NEWS.ru, сын распавшейся звёздной пары до сих пор не теряет надежды помирить родителей, а Карпович, которую затравили поклонники Муцениеце, не подтверждает, но и не опровергает их теории, что она причастна к разводу Прилучного.