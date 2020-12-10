Муцениеце рассказала о своих страхах после расставания с Прилучным

https://static.news.ru/photo/89c3f378-3ae7-11eb-8cb0-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце поделилась своими страхами после расставания с актёром Павлом Прилучным. В своём Instagram она опубликовала отрывок из интервью с Еленой Ксенофонтовой.

В ходе беседы в рамках шоу «Честный развод» актриса рассказала, что боялась остаться без денег.

Я помню очень боялась, что не смогу заработать денег, — поделилась она.

Говоря о своём несчастливом браке, Муцениеце посетовала, что она, видимо, притягивает к себе «таких мужчин» и это «не просто так, наверное».

Вывод, который сделала я, — жизнь превыше всего! — написала актриса в своём Instagram.

Актёрская семья Прилучного и Муцениеце официально распалась в феврале 2020 года, когда был оформлен развод. У пары остались двое детей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывшая жена актёра Павла Прилучного Агата Муцениеце проводит отпуск на Мальдивских островах и делится с подписчиками фотографиями из этого райского уголка. Но один снимок буквально взбудоражил поклонников. На нём мама двоих детей предстала в свадебном наряде, и фолловеры решили, что это намёк на скорую свадьбу или на то, что актриса уже вышла замуж.