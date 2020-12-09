Муцениеце отдыхает на Мальдивах и публикует фото в образе невесты

https://static.news.ru/photo/dd0c9cc4-3a24-11eb-8eec-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Бывшая жена актёра Павла Прилучного Агата Муцениеце проводит отпуск на Мальдивских островах и делится с подписчиками фотографиями из этого райского уголка. Но один снимок буквально взбудоражил поклонников. На нём мама двоих детей предстала в свадебном наряде и фолловеры решили, что это намёк на скорую свадьбу или на то, что актриса уже вышла замуж.

При этом Муцениеце ни разу не давала повода заподозрить, что у неё кто-то есть. Девушка всегда либо работает, либо проводит время со своими детьми, пишут «Невские новости».

Агата сняла короткое видео на котором в белом купальнике и парео, а на Мальдивах это привычный наряд невесты на пляжной свадьбе, держит букет цветов.

Муцениеце подогрела интерес публики к своей личной жизни, продемонстрировав браслет с сердечком и буквами А и П. Поклонники отметили, что украшение попало в кадр явно неслучайно, так как находится на переднем плане и стали угадывать значение инициалов «Агата Прилучная» или «Агата и Павел». Однако сама актриса намекнула на новые отношения после развода, когда одна из поклонниц выразила мнение, что у звезды мог появиться бойфренд, чьё имя тоже начинается с буквы П, сообщал NEWS.ru.