Муцениеце показала фото в объятиях незнакомца

https://static.news.ru/photo/f9881dba-be0a-11ea-bc13-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце намекнула на появление в своей жизни нового мужчины. Спустя всего пару недель после развода с актёром Павлом Прилучным она опубликовала в историях Instagram фото в обнимку с загадочным незнакомцем.

Этим она изрядно озадачила своих поклонников. Теперь они гадают, кто же этот человек.

Дело в том, что в кадре не видно его лицо. Мужчина показан со спины, видно только часть его туловища. Очевидно лишь то, что он имеет хорошую форму и высокий рост.

instagram.com/agataagata

Добавила загадочности следующая история, где Муцениеце вертит в руках ромашку и задаётся извечным вопросом: «Любит — не любит?»

Поклонники актрисы ломают голову над тем, что же она хотела сказать. То ли пыталась позлить экс-супруга, которого не так давно заметили в компании звезды ситкома «Папины дочки» Мирославы Карпович, то ли разместила какой-то старый снимок с самим Прилучным, давая понять, что чувства не до конца остыли.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Впрочем, мирно решили все споры по поводу детей и имущества.

При этом, как писал NEWS.ru, сын распавшейся звёздной пары до сих пор не теряет надежды помирить родителей, а Карпович, которую затравили поклонники Муцениеце, не подтверждает, но и не опровергает их теории, что она причастна к разводу Прилучного.