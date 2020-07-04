Муцениеце показала фото в объятиях незнакомца

Актриса Агата Муцениеце намекнула на появление в своей жизни нового мужчины. Спустя всего пару недель после развода с актёром Павлом Прилучным она опубликовала в историях Instagram фото в обнимку с загадочным незнакомцем.
Этим она изрядно озадачила своих поклонников. Теперь они гадают, кто же этот человек.
Дело в том, что в кадре
Добавила загадочности следующая история, где Муцениеце
Поклонники актрисы ломают голову над тем, что же она хотела сказать. То ли пыталась позлить экс-супруга, которого не так давно заметили в компании звезды ситкома «Папины дочки» Мирославы Карпович, то ли разместила какой-то старый снимок с самим Прилучным, давая понять, что чувства не до конца остыли.
Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Впрочем, мирно решили все споры по поводу детей и имущества.
При этом, как писал NEWS.ru, сын распавшейся звёздной пары до сих пор не теряет надежды помирить родителей, а Карпович, которую затравили поклонники Муцениеце, не подтверждает, но и не опровергает их теории, что она причастна к разводу Прилучного.
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