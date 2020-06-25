Моргенштерн снял штаны на вечеринке в честь дня рождения Егора Крида

https://static.news.ru/photo/f3849444-b76f-11ea-b981-fa163e074e61_660.jpg Моргенштерн Фото: morgenshtern666/vk.com

Рэпер и видеоблогер из Башкирии Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) снял штаны на вечеринке в честь 26-летия певца Егора Крида. На данный момент проведение таких мероприятий запрещено в связи с пандемией коронавируса, однако звёздам это не помешало.

Вызывающее поведение артиста попало на видео, которое было опубликовано на странице фанатов Моргенштерна в социальной сети. В момент «падения» штанов рэпер вместе с Кридом был на сцене. Жест блогера и музыканта привёл публику в восторг.

Кроме того, несколько записей появились на фан-странице Крида. Сам именинник, как известно, не хотел праздновать день рождения из-за запрета и возможности заразиться коронавирусом. Однако в итоге Егор передумал и снял особняк в Московской области, больше напоминающий дворец.

Для гостей праздника выступали профессиональные танцовщицы и барабанщики. На вечеринке были замечены несколько известных друзей Крида, в частности актриса Наталья Рудова, музыкант T-Killah, исполнитель Мот, певица Юлиана Караулова и не только.

22-летний рэпер Моргенштерн, пока не выступал на сцене и не снимал штаны, большую часть времени на празднике провёл со своей девушкой.

Криду в конце мероприятия вынесли огромный торт со свечами. Сам артист спел для своих гостей песню «Девочка с картинки». Он отметил, что не верит в загадывание желаний, и призвал всех верить в собственные силы.

Как ранее писал NEWS.ru, рэпер Моргенштерн побил рекорд своих коллег Тимати и Гуфа по количеству дизлайков, поставленных клипу на видеохостинге YouTube. Артист сам призвал своих поклонников нажимать «палец вниз» под роликом.

Клип на песню «Пососи» с 4 июня собрал 15,5 миллиона просмотров и 1,6 миллиона дизлайков. Моргенштерн обратился к своим подписчикам с просьбой самим активно минусовать видео и просить это сделать других.