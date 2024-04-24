«Молодой, красивый и состоятельный»: Басков рассказал об успехе у женщин Басков заявил, что пользуется успехом у женщин

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Николай Басков

Российский певец Николай Басков заявил, что не представляет свою жизнь без внимания. По словам артиста на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ», вызывать у людей какие-либо эмоции, будь они положительные или отрицательные — прекрасно, передает корреспондент NEWS.ru.

Внимание должно быть у любого человека. Если он вызывает какие-то чувства — неважно, положительные или негативные, но он что-то вызывает у других людей, то это прекрасно, — подчеркнул он.

При этом артист рассмеялся, когда его спросили об отношениях с женщинами. Вместо ответа он напомнил, что является молодым и привлекательным мужчиной, к тому же и весьма состоятельным.

Я уже говорил, что с этим нет проблем. Я молодой, красивый и состоятельный, что еще надо? — констатировал он.

Ранее Басков рассказал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко просила его «перестать жрать». Он пояснил, что некоторое время назад страдал от избыточного веса, и Матвиенко побуждала его к возвращению в форму своими заботливыми замечаниями. Басков также подчеркнул, что Матвиенко следит за его творческой карьерой с самого старта и созванивается с ним в трудные моменты. Сейчас же исполнитель доволен своим весом и выглядит, как он сам считает, идеально.