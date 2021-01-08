Молодая жена Петросяна рассказала, как она ухаживает за кожей лица

https://static.news.ru/photo/13f3fc32-528a-11eb-8bcb-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Супруга юмориста Евгения Петросяна, молодая мама Татьяна Брухунова, решила поделиться с подписчиками советами по красоте и поведала, как правильно ухаживать за собой. Она призналась, что так долго не писала ещё ни один пост и постаралась ничего не упустить.

Брухунова всегда делает двойное очищение. Сначала она использует гидрофильное масло, а потом пенку для умывания. Два раза в неделю женщина пользуется пилингом, но самым важным этапом ухода за лицом она назвала эссенцию, которая готовит кожу перед нанесением более плотных средств.

Тонер (тоник, лосьон, балансер). В этом этапе важна скорость нанесения. Максимум через 3 секунды после пилинга. Тонизирование подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Тоник = проводник, — напомнила Брухунова своим подписчицам.

Для эффекта «фарфоровой кожи» молодая мама рекомендует эмульсию. Затем крем для век и крем для лица, который должен быть с солнцезащитным эффектом. Самым главным возлюбленная юмориста считает то, что все средства должны быть подобраны специалистом — врачом косметологом, дерматологом.

Брухунова призвала не скупать всё, увиденное у блогеров в пабликах и подчеркнула, что именно поэтому у неё не указано ни одного названия любимых косметических средств.

До этого подписчики упрекнули Брухунову в том, что она пишет много рекламных постов и отправляет недовольных пользователей в игнор. После этого супруга юмориста жёстко ответила, предложив отправиться «со своими таракашками к психотерапевту»

Свадьба на тот момент 74-летнего шоумена и его 30-летней помощнице состоялась в 2019 году. Cын Петросяна и Брухуновой появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Матерью Вагана стала супруга шоумена. Однако некоторое время ходили упорные слухи, что ребёнка рожала суррогатная мать, сообщал NEWS.ru.