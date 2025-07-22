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22 июля 2025 в 01:41

Молодая невеста Лепса пытается сделать из него «краша» молодых

Невеста Лепса Киба уговорила возлюбленного сменить имидж на трендовый

Аврора Киба и Григорий Лепс Аврора Киба и Григорий Лепс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Григорий Лепс обновил свой стиль благодаря влиянию 19-летней невесты Авроры Киба. Пара поделилась в своих социальных сетях совместными снимками из отпуска в Черногории, где артист предстал в новом образе.

На фотографиях 62-летний музыкант запечатлен в стильной летней одежде. Он оделся в льняную рубашку цвета хаки, бермуды и дизайнерские шлепанцы стоимостью около тысячи евро.

Аврора призналась, что теперь полностью отвечает за стиль своего возлюбленного. Например, шлепанцы она сама купила ему во Франции.

Сначала ему, как всегда, не нравилось, что они не яркие — теперь они стали любимыми, — рассказала Киба.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, что роман Лепса и Кибы является для девушки «диковинкой». Эксперт объяснила, что она, имея стабильное прошлое, ищет в этих отношениях нечто новое. Кроме того, Киба привыкла, что ее балуют. Для этого нужен соответствующий партнер, Лепс на данную роль подходит. По мнению психолога, о глубоких чувствах в данном случае речи не идет – это, скорее, обоюдное разжигание интереса к своей персоне и постоянное внимание со стороны общественности.

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