«Много позёрства»: графолог оценила почерк Собчак

Аккуратный, строгий, угловатый почерк с ярко выраженным левым наклоном говорит о стремлении Ксении Собчак противопоставить себя системе, рассказала графолог Татьяна Кузнецова. По её словам, лишком левый наклон при письме свидетельствует о желании журналистки и телеведущей выразить своё особое мнение обо всём, что происходит вокруг неё, пишет «Слово и Дело».

Напомню, что Ксения Собчак — левша. Казалось бы, левый наклон естественен для левшей, но не в её случае. Её наклон слишком «левый», сильно выражен. А значит, это уже противопоставление себя системе. Она транслирует: «Я особая, я другая, у меня есть своё особое мнение абсолютно на всё». Здесь мало естественности, много позёрства, — рассказала Кузнецова.

Графолог назвала почерк Собчак напряжённым, отметив, что это говорит о навязчивости журналистки. По мнению Кузнецовой, с возрастом телеведущая стала всё ярче и демонстративнее противопоставлять себя окружающим. Она отметила ум Собчак и подчеркнула, что «без спора Ксения не Ксения».

Преобладание углов в её буквах говорит об агрессии, конфликтности. Смотрите, в юном образце заметно, как эти признаки зарождаются: ещё не так много углов, но тенденция к зауженности и угловатости уже просматривается, — резюмировала графолог.

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