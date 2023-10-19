«Мне так жаль»: Клара Новикова о смерти звезды «Каламбура» Клара Новикова назвала кошмаром новость о смерти звезды «Каламбура» Гладкова

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Клара Новикова

Юмористка Клара Новикова эмоционально отреагировала на смерть звезды «Каламбура» Сергея Гладкова. В беседе с NEWS.ru артистка рассказала, что испытывает грусть и печаль от новости о смерти коллеги «по цеху». Новикова пояснила, что они долгое время не пересекались с Гладковым и не общались близко, однако в прошлом им довелось поработать вместе.

Конечно, я смотрела шоу «Каламбур» и мне очень печально слышать о смерти Сергея Гладкова. Я даже участвовала с ним в одном концерте и в Одессе много видела. Новость о том, что человека не стало, вызывает только грусть и печаль, он был молод, всего 60 лет. Мне так жаль, что уходят те люди, которых я знала, это кошмар, — подчеркнула она.

По словам Новиковой, Гладков всегда был клоуном в забавном наряде. Кроме того, юмористка подчеркнула, что команда «Каламбура» была яркой, и посетовала, что в стране не так много комедийных групп, а это вообще клоунская работа.

Когда умирает клоун — это вообще невероятно, такого не должно быть, их и так очень мало. Приношу свои соболезнование, — сказала она.

Ранее сценарист «Каламбура» Юрий Стыцковский заявил, что Гладков был прекрасным человеком с великолепным чувством юмора и настоящей легендой. По его мнению, созданные Гладковым образы в клоунаде и на телевидении навсегда останутся в палитре лучших мировых лицедейных масок.

О смерти Гладкова на 61-м году жизни сообщили ранее его коллеги по «Каламбуру». Причины смерти не уточняются. Прощание с ним состоится в субботу, 21 октября, в Одессе. По информации из открытых источников, у него остались жена и двое детей.