«Ушла легенда»: сценарист «Каламбура» о смерти актера Гладкова Сценарист «Каламбура» назвал умершего актера Гладкова прекрасным человеком

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Стыцковский

Актер Сергей Гладков был прекрасным человеком с великолепным чувством юмора и настоящей легендой, заявил NEWS.ru комик, сценарист «Каламбура» Юрий Стыцковский. По его мнению, созданные Гладковым образы в клоунаде и на телевидении навсегда останутся в палитре лучших мировых лицедейных масок.

Ушла очередная легенда. Умер Сережа. Друг, прекрасный человек с великолепным чувством юмора и неповторимый клоун и актер. Его великолепное чувство юмора и музыкально-звуковое чутье позволяли сделать любую телепрограмму, сериал или фильм, где он был режиссером по звуку, оригинальным, авторским и запоминаемым сразу произведением. Невосполнимая потеря, — сказал Стыцковский.

Гладков известен зрителю своей ролью усатого мужика из скетча «Деревня дураков». Помимо этого, Гладков работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов. По информации из открытых источников, у него остались жена и двое детей.

Гладков родился в городе Харькове и окончил факультет машиностроения и робототехники в Одессе. Еще во время учебы в институте он начал создавать первые клоунские проекты, после этого решил выучиться на режиссера и пантомима. В 1985 году создал первую клоунскую группу «Пантофон» — прообраз будущих проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков».