Умер актер из шоу «Каламбур» Скончался актер из шоу «Каламбур» Сергей Гладков

Фото: t.me/calambur_group

Сергей Гладков

Умер актер Сергей Гладков, известный своими ролями в юмористическом шоу «Каламбур», сообщается в Telegram-канале шоу. Артисту было 60 лет, причины смерти не уточняются. Как пояснили коллеги Гладкова, прощание с ним состоится в субботу, 21 октября, в Одессе.

Гладков известен зрителю своей ролью усатого мужичка из многосерийной рубрики «Деревня дураков». Помимо этого, Гладков работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов. По информации из открытых источников, у него остались жена и двое детей.

Гладков родился в городе Харькове и окончил факультет машиностроения и робототехники в Одессе. Еще во время учебы в институте он начинает создавать первые клоунские проекты, а в 1985 году создает первую клоунскую группу «Пантофон» — прообраз будущих проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков».

Известность Гладкову принесла программа «Каламбур», выходившая в эфир в 1996–2001-х годах. В частности, он писал сценарии и воплотил на экране роли Мужика из «Деревни дураков», Неудачника из рубрики «Бар Каламбур», а также Миссис Бурпул из «Крутого пике». Кроме того, Гладков был задействован в «Маски-шоу».

Ранее стало известно, что актер театра и кино Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни. Широкому зрителю он мог быть известен по работе в многосерийном фильме режиссера Сергея Урсуляка «Тихий Дон» (2015). Он скончался 2 октября после тяжелой и продолжительной болезни.