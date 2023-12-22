Меладзе могут лишить авторских выплат в России Mash: «Ветераны России» потребовали лишить Валерия Меладзе авторских выплат

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерий Меладзе

Певца и продюсера Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его песен в России, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, с такой инициативой выступили «Ветераны России», которые предложили направить эти деньги в пользу государства, в частности на поддержку участвующих в специальной военной операции на Украине бойцов.

Как передает канал, председатель движения Ильдар Резяпов направил соответствующее предложение в Государственную думу и Совет Федерации. По его мнению, лишить Меладзе авторских выплат можно, если против него будет возбуждено уголовное дело за экстремизм и суд вынесет решение о полной конфискации имущества.

Ранее сообщалось, что Меладзе задолжал Федеральной налоговой службе 1,7 млн рублей — это в шесть раз больше, чем в прошлом месяце. Известно, что ФНС выставила музыканту счет на сумму 1 749 326 рублей, при этом в середине ноября артист был должен 275 тысяч рублей.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее заявил, что за Меладзе «просили большие люди», которые уговаривали не инициировать в его отношении никаких проверок и помочь вернуться на сцену. По его словам, с ним регулярно пытаются договориться, чтобы он не выносил в общественное поле информацию об антироссийской позиции некоторых артистов. Бородин добавил, что те, кто просил за Меладзе, аргументировали это словами: «Он наш человек».