Мазаев ответил Захаровой на признание в любви к хиту «Морального кодекса» Мазаев поблагодарил «школьницу» Захарову за любовь к песне «До свидания, мама!»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Советский и российский музыкант, солист рок-группы «Моральный кодекс» заявил NEWS.ru, что ему приятно, что композиция коллектива «До свидания, мама!» стала одной из любимых для представителя МИД РФ Марии Захаровой. По его словам, данный хит завоевал популярность именно среди молодежи в 1990-х.

Мне прежде всего искренне приятно это слышать. Да. В то время она (Мария Захарова. — NEWS.ru) как раз была школьницей, в старших классах, наверное. Среди них это была самая популярная, взрывная песня. Мне это очень приятно, — отметил Мазаев.

Накануне Захарова заявила в своем Telegram-канале, что одной из самых ее любимых песен из 1990-х является «До свидания, мама!» группы «Моральный кодекс». По ее словам, мелодия, драйв и слова композиции остались с ней навсегда. По мнению дипломата, именно клип коллектива на данную композицию стал первым российским музыкальным видеороликом, определившим развитие данного жанра в РФ.

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