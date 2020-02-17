https://static.news.ru/photo/a4ed92de-5196-11ea-8059-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев Фото: solntcev/instagram.com

Мама шоумена Гогена Солнцева прокомментировала желание своего 38-летнего сына и его 65-летней супруги Екатерины Терешкович стать родителями. По её словам,

Кого может родить эта старуха? Больного и никому не нужного ребёнка. Куда бабке беременеть? Терешкович место в дурдоме, где она давно частый гость! Рожать в её возрасте — это смешно! — заявила Людмила Кравцова.

Она хочет, чтобы её сын расстался с Терешкович и нашёл себе нормальную девушку, которая сможет создать с ним полноценную семью.

В свою очередь Солнцев отметил, что беременность негативно скажется на здоровье его жены, но она готова на этот риск. Шоумен не боится стать вдовцом.

Как писал NEWS.ru, Солнцев захотел поехать на Евровидение от России и призвал поклонников поддержать его.