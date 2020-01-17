https://static.news.ru/photo/5b8dc368-397f-11ea-ae1a-fa163e074e61_660.jpg Децл Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

Ирина Толмацкая, мать рэпера Децла, ищет внука, чтобы передать ему в наследство пустующую в Москве квартиру отца. Ребёнка в неизвестном направлении увезла жена музыканта — Юлия.

Юлия не явилась в суд по делу о наследстве, поэтому процесс был заморожен. В итоге мать музыканта платит за квартиру порядка 15 тысяч рублей и хочет от неё избавиться.

И что мне с этой квартирой делать? Продавать, сдавать? Пускай вместе с ребёнком приезжают и живут там, если эта квартира нужна ей, — пожаловалась мать рэпера в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Вообще, родители Кирилла Толмацкого считают, что невестка ведёт себя крайне странно. Возможно, допускает мысль мать рэпера, Тони — не сын Децла. Поэтому отец певца требует от невестки провести тест на отцовство. Но даже если результаты экспертизы покажут, что мальчик — не родной сын музыканта, родители Децла не собираются от него отказываться.

Если вступим в наследство мы, а не Тони, то я переведу ему все эти деньги или отпишу по наследству. Но именно ему, мальчику, — заверяет мать рэпера.

Ирина Толмацкая посетовала, что горе обычно сближает людей, но в их семье вышло «всё наоборот».

Ранее NEWS.ru сообщал, что фанаты Децла хотят оснастить могилу рэпера камерами наблюдения. Такое решение они приняли после пожара на месте захоронения исполнителя.