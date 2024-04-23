Mash: Урганту и Собчак пришлось объясняться за гонорары от Блиновской

Telegram-канал Mash сообщает, что ведущие представители российского шоу-бизнеса были вынуждены объясниться перед налоговой службой за полученные гонорары от «королевы марафонов» блогера Елены Блиновской, которая в настоящий момент находится в СИЗО по обвинению в неуплате налогов. Как утверждает канал, в этом списке значатся журналист Ксения Собчак, шоумен Иван Ургант, а также музыканты Клава Кока и Роман Билык из группы «Звери».

По информации канала, Блиновская пригласила вышеперечисленных артистов на разные мероприятие, одно из которых связано с празднованием ее 40-летия. Авторы канала уточняют, что когда против блогера возбудили уголовное дело, следователи выяснили, что услуги артистов она оплачивала со счетов множества организаций. По данным Mash, всем участникам пришлось выдать внутреннюю документацию компаний налоговой службе.