Следком РФ попросил продлить арест блогера Блиновской Адвокат Сальникова: Следком просит продлить арест Блиновской на три месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Следователь просит Мосгорсуд продлить на три месяца срок ареста блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов, сообщила ТАСС ее адвокат Наталья Сальникова. «Королеве марафонов» и ее мужу также инкриминируют легализацию денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем.

Следователи вновь вышли с просьбой о продлении срока ареста в отношении Елены Олеговны Блиновской. Московский городской суд планирует рассмотреть ходатайство следствия 22 апреля, после полудня, — рассказала агентству правозащитница.

Ранее Блиновская находилась под домашним арестом, но была 27 апреля 2023 года задержана при попытке покинуть страну на арендованной машине. Суд в конце января отправил ее в СИЗО на три месяца. Расследование уже завершено, Блиновская и ее муж должны ознакомиться с материалами дела к концу мая.

На днях Telegram-канал SHOT сообщил, что Алексей Блиновский, супруг блогера Елены Блиновской, получил позывной Брикс в зоне военной спецоперации. Канал уточнил, что он подписал с Минобороны РФ контракт на один год. Как пишет SHOT со ссылкой на источники, Блиновский находится в Донецком корпусе, где его привлекли к сборке беспилотников. Отмечается, что муж «королевы марафонов» также помогает российской армии деньгами.

Telegram-канал SHOT выяснил, что муж Елены Блиновской Алексей служит в зоне СВО вместе с бывшим адвокатом актера Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым. По данным канала, семья «королевы марафонов» давно связана с юристом, который находится в зоне боевых действий уже два года.