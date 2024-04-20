Следователь просит Мосгорсуд продлить на три месяца срок ареста блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов, сообщила ТАСС ее адвокат Наталья Сальникова. «Королеве марафонов» и ее мужу также инкриминируют легализацию денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем.

Следователи вновь вышли с просьбой о продлении срока ареста в отношении Елены Олеговны Блиновской. Московский городской суд планирует рассмотреть ходатайство следствия 22 апреля, после полудня, рассказала агентству правозащитница.

Ранее Блиновская находилась под домашним арестом, но была 27 апреля 2023 года задержана при попытке покинуть страну на арендованной машине. Суд в конце января отправил ее в СИЗО на три месяца. Расследование уже завершено, Блиновская и ее муж должны ознакомиться с материалами дела к концу мая.

На днях Telegram-канал SHOT сообщил, что Алексей Блиновский, супруг блогера Елены Блиновской, получил позывной Брикс в зоне военной спецоперации. Канал уточнил, что он подписал с Минобороны РФ контракт на один год. Как пишет SHOT со ссылкой на источники, Блиновский находится в Донецком корпусе, где его привлекли к сборке беспилотников. Отмечается, что муж «королевы марафонов» также помогает российской армии деньгами.

Telegram-канал SHOT выяснил, что муж Елены Блиновской Алексей служит в зоне СВО вместе с бывшим адвокатом актера Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым. По данным канала, семья «королевы марафонов» давно связана с юристом, который находится в зоне боевых действий уже два года.