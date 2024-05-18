Telegram-канал Mash пишет, что солист группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) задолжал ФНС около 183 тысяч рублей. По информации канала, музыканту, который в настоящее время проживает в США, заблокировали российские счета.
Как стало известно каналу, в РФ у певца не осталось бизнеса: компании ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», в которых он был учредителем, уже ликвидированы. По информации канала, все, что связывает его с Россией, это ИП и долг перед налоговой в 182 913 рублей, погашения которого он может избежать, если получит американское гражданство.
Канал пишет, что ребенок Прусикина от коллеги и возлюбленной Софьи Таюрской, который родится через несколько месяцев, сразу получит гражданство США, а его родители — госпомощь и господдержку. По достижении совершеннолетия наследник сможет запросить гражданство и для мамы с папой, уточняют авторы канала.
Группа Little Big покинула Россию летом 2022 года. Музыканты осудили проведение спецоперации и уехали в Лос-Анджелес, где сейчас живут и работают. Таюрская жаловалась, что им приходится экономить на всем из-за отсутствия источников доходов. Артисты снимают жилье и учат английский язык с репетиторами. Они уже получили грин-карту по визе «талантливых людей».