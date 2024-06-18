Mash: Лерчек получила удар в спину от бывшего мужа Mash: Валерий Чекалин выписал Лерчек из квартиры незадолго до развода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина)

Telegram-канал Mash пишет, что блогер Артем Чекалин незадолго до развода с Лерчек (Валерия Чекалина) тайно выписал ее из квартиры. По данным канала, таким образом Чекалин хотел лишить уже экс-супругу прав на недвижимость.

Mash со ссылкой на окружение Лерчек сообщает, что за время домашнего ареста между парой появились разногласия и взаимное недовольство. В публикации указано, что Артем якобы мог затаить обиду на Валерию и по этой причине выписать ее из квартиры.

Mash также писал, что Валерия Чекалина перед разводом передала Артему всю свою долю в компании «Би Фит» по производству косметики Letique. По данным канала, ежегодный доход этой фирмы составляет 1 млрд рублей.

Как указал источник, ранее Лерчек владела 75% бренда Letique, который выпускал кремы, гели, скрабы, парфюмированные масла и аксессуары для ванной, а оставшиеся 25% принадлежали доверенному лицу. По информации Mash, потом Лерчек отдала половину своей доли Артему, у каждого стало по 37,5%.

Ранее Артем Чекалин сообщил, что 11 июня они с Валерией официально развелись. Мужчина пожелал экс-супруге счастья и поблагодарил ее за годы, проведенные вместе, а разрушение семьи назвал самым страшным испытанием в своей жизни.