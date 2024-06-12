«Необъяснимое»: Чекалин обратился к экс-супруге Лерчек в день развода Артем Чекалин поблагодарил Лерчек после развода за счастье в браке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем

Блогер и бизнесмен Артем Чекалин сообщил в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена), что 11 июня они с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) официально развелись. Мужчина пожелал экс-супруге счастья и поблагодарил ее за годы, проведенные вместе, а разрушение семьи назвал самым страшным испытанием в своей жизни, поскольку это затрагивает душу.

Потому что это душа, это чувства. Это что-то такое непонятное и необъяснимое, от чего тебе плохо. И ты ничего с этим не можешь сделать. Деньги можно пойти заработать, но любовь за деньги не купишь, — поделился бизнесмен.

В конце февраля Лерчек в социальных сетях призналась, что после судов и истории с долгами перед Федеральной налоговой службой в ее отношениях с супругом наступил сложный период. В марте в СМИ появилась информация о том, что пара официально подала документы на развод.

В апреле блогер опубликовала видео, в котором в слезах рассказала о том, что «выходит из отношений» с Чекалиным, несмотря на троих детей. Чекалина отметила, что сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий. Блогер подчеркнула, что не будет устраивать скандалов, потому что уважает партнера.

Недавно Лерчек заявила, что не стала снимать обручальное кольцо после разрыва с супругом. Сейчас ей не хочется отношений, и даже мужское внимание ей претит, поэтому девушка решила придерживаться образа замужней дамы.