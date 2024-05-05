Mash: Алексею Чадову предъявили судебный иск Mash: актер Чадов получил иск за неоплаченный штраф за парковку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Чадов

Telegram-канал Mash пишет, что российский актер Алексей Чадов получил иск за неоплаченный штраф за парковку. По данным канала, суд обязал взыскать с артиста 10 тысяч рублей.

По информации Mash, водитель актера припарковался на платной парковке, но не внес за нее деньги. Тогда, уточнил канал, Чадову выписали штраф на пять тысяч рублей, который он не оплатил. В публикации указано, что приставы через судебный иск потребовали погасить задолженность. После этого, утверждает канал, у артиста появился еще один штраф в три тысячи рублей за нарушение правил дорожного движения, который Чадов также пока не оплатил.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у блогера Лерчек (Валерия Чекалина) снова накопился долг перед российской налоговой службой в размере 20 млн рублей. Как писал канал, ФНС уже отправила блогеру уведомление о возможной блокировке ее счетов и запрете на выезд за границу. При этом SHOT отмечает, что Чекалина сейчас находится за пределами России, она отдыхает с семьей в Дубае.

Адвокат Константин Третьяков заявил, что Валерия Чекалина и ее муж Артем не имеют сейчас каких-либо задолженностей перед ФНС. Он пояснил, что срок оплаты налога за 2023 год у них истекает 15 июля и блогеры намерены вовремя оплатить всю необходимую сумму.